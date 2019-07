Kmalu po novi kolesarski stezi Slovenske Konjice – Loče

Občina Slovenske Konjice nadaljuje gradnjo kolesarske steze na relaciji Slovenske Konjice – Loče. Glavnina steze je speljana po trasi nekdanje železnice. Kot je povedal višji svetovalec za komunalo in ceste na konjiški občinski upravi Branko Sovič, namerava Občina do konca leta zgraditi zaključni odsek kolesarske poti iz Draže vasi do Loč v dolžini dveh kilometrov in pol. “Pridobitev bo stala približno 240 tisoč evrov, zagotovila bo večjo prometno varnost za vse udeležence v cestnem prometu. Glede na trenutne finančne zmožnosti Občine bo kolesarska pot za zdaj ostala v makadamski izvedbi,” je pojasnil Sovič. Kasneje namerava Občina zgraditi še most čez reko Dravinjo pred Ločami, prav tako na trasi stare železnice.