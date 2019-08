Kmalu po edinstveno doživetje pri nas

Rogla pridobiva atraktivno in edinstveno pot, ki bo speljana do 20 metrov nad tlemi in se bo nadaljevala v 35 metrov visok stolp. Potem ko so konec letošnjega maja položili temeljni kamen, se gradnja počasi zaključuje.

Leseno konstrukcijo so postavili, zdaj morajo urediti še vstopni objekt in trgovino s spominki. Tako bo novost, imenovali so jo Pot med krošnjami Pohorja, za obiskovalce odprta predvidoma v drugi polovici septembra. Naložba je ocenjena na 4 milijone evrov in pol, investitor je češko podjetje Zážitková Akademie (ZAK). Ideja za tovrstno turistično atrakcijo je pravzaprav prišla z zavoda za varstvo narave, podobno pot med krošnjami so predstavniki zavoda obiskali na študijski turi v tujini in nato zanjo navdušili predstavnike zreške občine. Na zreški občinski upravi so si za projekt prizadevali kar osem let. Pridobitve se veselijo tudi v Uniturju, saj bo nadgradila vizijo razvoja doživljajskega turizma, pravijo.

Prepričani v dober obisk

V ZAK pričakujejo, da bo novost na Rogli letno privabila 200.000 obiskovalcev. To je ob položitvi temeljnega kamna povedal predsednik uprave ZAK Bernd Bayerköhler in dodal: »Obiskovalce pričakujemo iz Slovenije, turiste, ki so na počitnicah v Sloveniji, torej tudi iz Hrvaške in Avstrije.« Kakšne bodo vstopnine, še ni znano. Po neuradnih informacijah naj bi vstopnica za odrasle znašala 10 evrov, za družine naj bi imeli posebne popuste. Pot bo dostopna tudi invalidom. Na voljo bo vse dni v letu. Zaprta bo le v času vzdrževalnih del.

Družba Erlebnis Akademie ima že osem podobnih poti, vse so dobro obiskane – štiri so v Nemčiji, dve na Češkem, ena v Avstriji in ena na Slovaškem. Lani so na njih našteli 2,2 milijona obiskovalcev. Ko bodo zaključili gradnjo poti na Rogli, bodo začeli graditi deseto. Kje bo stala, se še niso odločili. V igri sta dve lokaciji, ena je na severu Nemčije ob Baltiku, druga pa v Franciji.