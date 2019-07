Kmalu bolj varno čez potok Oplotnica

Že kaj nekaj časa sta dotrajani leseni brvi čez potok Oplotnica v središču Oplotnice klicali k obnovi. To poletje je občina le zagotovila denar za temeljito sanacijo obeh. V ta namen je v občinskem proračunu zagotovila približno 400 tisoč evrov, na javnem razpisu pa je za izvajalca sanacijskih del izbrala podjetje Nukleus iz Straže pri Oplotnici. Prečkanje potoka je na območju med poslovalnice Kmetijske zadruge Slovenske Konjice in grajskim dvoriščem že nekaj časa onemogočeno. Kot so povedali na oplotniški občinski upravi, naj bi bil prehod znova mogoče še pred koncem julija.

