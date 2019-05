Kmalu bo zacvetel bezeg

Bezeg raste predvsem na sončnih legah ob robovih gozdov in jas. V samem gozdu ga boste težko našli. Zraste lahko tudi do 10 metrov visoko. Najprej takoj zgodaj spomladi (predvsem v aprilu in maju) naberemo mlade poganjke in liste, pozneje (običajno v juniju) pa še cvetove. Pomembno je, da jih nabiramo ob sončnem vremenu (ter proč od cest in mestnih poti), ker se kvasovke za vrenje nahajajo predvsem v cvetnem prahu. Septembra pa je čas za obiranje dozorelih jagod. Cvetovi so rumenkasto bele barve, iz njih se najprej razvijejo zelene, nato pa rdeče in črne jagode. Imajo značilen in tudi zelo intenziven, aromatičen vonj. Okus cvetov je grenak, medtem ko imajo surovi plodovi popolnoma drugačen vonj in okus.

Bezeg ima številne zdravilne lastnosti, zaradi česar so ga v preteklosti imenovali tudi zdravilna skrinjica kmečkih ljudi. Med drugim bezeg pomaga pri sladkorni bolezni, senenem nahodu, vzpodbuja delovanje znojnic, niža vročino in prehlad, čisti kri,…