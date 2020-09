Klub študentov Dravinjske doline bo očistil Konjice, k sodelovanju pozivajo tudi druga društva

Klub študentov Dravinjske doline (KŠDD) se zaveda, da je dandanes skrb za okolje ključnega pomena, zato se to soboto pridružujejo vseslovenski študentski čistilni akciji S Škisom do čiste Slovenije’ pod okriljem Zveze Škis. Čistili bodo Konjice, k sodelovanju pa vabijo tudi druga društva v konjiški občini.

“Projektu S Škisom do čiste Slovenije’ smo se pridružili, ker bi radi pripomogli čistejšemu okolju. Gre za projekt, ki spodbuja in ozavešča mlade o tem, kako pomembno je vzdrževanje čistega okolja. Dogodek dojemamo kot enkratno priložnost za skupno sodelovanje z drugimi društvi konjiške občine, zato se na različna društva obračamo z vabilom, da se nam pridružite to soboto, ob 11. uri, v Mladinskem Centru Dravinjske doline in skupaj združimo moči za čisto okolje in lepši jutri,” je povedala Lucija Reš, predsednica Kluba študentov Dravinjske doline.

Sodelovanje v čistilni akciji so za enkrat potrdili Mladinski center Dravinjske Doline, Klub dijakov Dravinjske doline, Leo klub Konjice in konjiški taborniki. Predvidoma bodo čistili poti po Konjiški gori, saj so jim nekateri pohodniki povedali, da se ob makadamskih cestah nabirajo smeti. Čistili bodo tudi v okolici Brda, Vešenika in Tepanjskega vrha, saj so tam opazili neprimerno odložene smeti. Prav tako bodo očistili spodnji del reke Dravinje in staro pot do Zreč. V kolikor se jim bo pridružilo še več prostovoljcev, bodo očistili še druge lokacije, zato vse prijazno pozivajo k sodelovanju. (Z. M.)