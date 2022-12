Klinčki so začimba, ki nas pogreje v hladnih dneh.

Klinčke v teh mrzlih dneh prav radi dodajamo v hrano in pijačo. Začimba je že davno našla pot v kuhinje in lekarne. Tradicionalna kitajska medicina uporablja olje klinčkov za dviganje energije yang v ledvicah, vranici in želodcu. Tam, kjer manjka toplota, klinčki ponovno vzpostavijo pretok energije. Klinčki so učinkoviti pri odpravljanju posledic stresa, pri težavah s tesnobo ali nespečnostjo. Sodobna znanost je v klinčkih odkrila bogat nabor sestavin, ki skupaj tvorijo najmočnejši antioksidant na svetu. Klinčki vsebujejo tudi razmeroma visok odstotek eteričnih olj – do 15 %. Najbolj pogosto klinčke uporabljamo pozimi, za kompote, čaje in kuhano vino. Včasih so v vsako juho dodali tudi 1 ali 2 klinčka. Tudi zelje, sladko zelje in sarme obožujejo dodatek mletih klinčkov. Arabci jih dodajajo v riž skupaj z rozinami in kozjim maslom.

