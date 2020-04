Klavdija Čakš, kandidatka za Miss Slovenije verjame, da se vse zgodi z razlogom!

Klavdija Čakš iz Šmarja pri Jelšah, dvajsetletna študentka predšolske vzgoje, ki v prostem času najraje raziskuje skrite in malo manj skrite kotičke prelepe domovine, se je odločila, da se poteguje za naziv miss Slovenije. Projekt Miss Slovenije je v zadnjih letih popolnoma spremenil koncept izbora in ravno to, da v kandidatkah odkrivajo unikaten in edinstven jaz, je Čakševo spodbudilo, da sodeluje pri izboru.

Predstavi se prosim našim bralcem. Kdo si, od kod prihajaš, kaj najraje počneš v življenju? “Sprva en lep pozdrav vsem bralcem. Sem Klavdija Čakš – po domače tudi Lipnikova, dvajsetletna študentka predšolske vzgoje iz Šmarja pri Jelšah. Po izobrazbi sem pomočnica vzgojiteljice, sedaj pa se šolam v smeri, da bom postala diplomirana vzgojiteljica. Sem preprosto dekle, ki v svojem prostem času najraje raziskuje skrite ali pa malo manj skrite kotičke naše lepe ‘kokoške’. Zelo rada imam živali, doma pa mi družbo delajo kar tri psičke in dve mački – je kar pestro. Še ena (bolj skrita) strast pa je tudi kuhinja in vse, kar je povezano z njo – moja družina pravi, da sem ‘mojstrica za tiramisu’ (smeh).”

Kaj te je pripeljalo do odločitve, da se poteguješ za naziv miss Slovenije 2020? “To je bila moja dolgoletna želja, letos pa sem končno zbrala pogum in se prijavila. Projekt Miss Slovenije se je že pred nekaj leti iz klasičnega lepotnega tekmovanja razvil v projekt z vsebino. To me je takoj pritegnilo, saj v ospredje postavljajo slovensko podjetništvo, turizem, glasbenike, slovensko kulturno in naravno dediščino. Stremijo k dogodkom, ki nam, kandidatkam, ponudijo dodano vrednost, le-ti pa se izvajajo po celotni Sloveniji, tako imamo možnost spoznati različne kraje. Dogodki so skrbno načrtovani, takšni, ki so v danem trenutku najbolj primerni. V tem kriznem času je potekala akcija ‘Maske za vse’, ki jo je organiziral vsebinski partner More Than Beauty ob pomoči številnih pridnih rok. Podarili so več kot 10.000 paketov, s tem pa so oskrbeli Slovence z več kot 250.000 zaščitnimi pokrivali. Sodelovale smo lahko tudi kandidatke. Sama sem priskrbela material za okoli 150 zaščitnih pokrival, ki sem jih predala štabu Civilne zaščite Šmarje pri Jelšah. Vsaka pomoč je dobrodošla, pa naj bo mala ali velika. Rada bi še poudarila, da je projekt, kjer ni potrebe po ‘popolnih’ telesnih merah, vendar to kar imaš v sebi – tvoj unikaten in edinstven jaz. Na uvodnem srečanju vseh prijavljenih punc, bilo jih je skoraj 200, nisem imela veliko pričakovanj. »Kar bo, pa bo,« sem si rekla. Še zdaj imam v mislih besede, ki jih je na srečanju izgovorila naša organizatorka prireditve in lastnica licence Miss Slovenije za miss sveta Jelka Verk: »Naredite to, česar vas je strah.« In sem.”

Kakšne so obveznosti kandidatk, kakšne so priprave v trenutnih razmerah, kdaj in kako bo potekal izbor ter kakšni so cilji Klavdije Čakš za v prihodnje pa v današnji tiskani izdaji Rogaških novic. (Karmen Cvirn)