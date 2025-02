Klara Lukan krepko popravila državni rekord

Klara Lukan (Kladivar Celje) je na maratonu v Castellonu pri Valencii, ki je bronaste svetovne ravni, s časom 30 minut in 26 sekund zasedla sedmo mesto in za skoraj pol minute popravila svoj prejšnji slovenski rekord v cestnih tekih na 10 kilometrov. Obenem je za pet sekund zgrešila evropski rekord. Zmagala je Etiopijka Medina Eisa Kumanda (29:25). “Naredila sem točno to, kar sem si zadala pred startom. Po predstavi prejšnji teden v Monaku sem dobila še dodano samozavest. Danes sem izkoristila konkurenco in dobre pogoje. Izmerili so 10, 11 stopinj Celzija, nobenega vetra ni bila in ravna proga. Tako nisem imela izgovorov,” je razmere opisala Lukanova, ki je absolutna državna rekorderka na večini tekov na daljših razdaljah, v tekih na 2.000 metrov (5:40,91), 3.000 metrov (8:44,80), 5.000 metrov (15:01,37) ter cestnem teku na 5 in 10 km. Le v teku na 10.000 metrov na stadionu je rekorderka Helena Javornik, ki je na olimpijskih igrah v Atenah tekla 31:06,63.

Foto: arhiv AZS