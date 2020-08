KK Rogaška: Kar nekaj novih igralcev na začetku priprav

S tremi novimi igralci so v Košarkarskem klubu Rogaška v zadnjih dneh podpisali pogodbe o sodelovanju v novi sezoni, za katero so se pričeli pripravljati ta ponedeljek.

Prejšnji teden sta pogodbi podpisala David Gabrovšek in Petar Vujačić, ki se je tako vrnil v klub, v katerem je postal obetaven mlad igralec. Vujačič je nase opozoril leta 2017, ko je bil vodja kadetske ekipe KK Rogaška, ki se je uvrstila v finale državnega prvenstva. V naslednji sezoni je dobival vse več priložnosti v članski ekipi, a je sredi sezone odšel in bil zadnji dve sezoni član Olimpije, kjer pa se ni naigral. Polovico sezone 2018/19 je bil posojen v Šenčur, lani pa v Ilirijo. 20-letni 196 cm visoki branilec bo lahko veliko pomenil v igri Rogaške v novi sezoni.

David Gabrovšek je študiral v ZDA, v Sloveniji pa je nosil dres Šentjurja, Ilirije in Podčetrtka. V dresu Podčetrtčanov je v prvem delu lanske sezone v povprečju dosegal 10,3 točke in 3,2 skoka, januarja pa se je preselil v ruski Novosibirsk. 25-letni 201 cm visoki krilni center in Košarkarski klub Rogaška sta se dogovorila za enoletno sodelovanje.

V nedeljo pa so se v slatinskem košarkarskem klubu dogovorili še z organizatorjem igre Davidom Nicholsom. Po zapisanem v kratki biografiji gre za zelo kvalitetnega igralca. 24-letni 183 cm visoki je študiral na univerzah Albany in Florida State. V sezoni 2019/20 je prve evropske izkušnje pridobival na Cipru. V dresu Omonie je postal prvi strelec lige. Na 21 tekmah je v povprečju dosegal kar 24 točk, 5 skokov in 4,5 asistence na tekmo. Žal pa Makur Puou, s katerim so že podpisali pogodbe, ne dobi dovoljenja za prihod v Slovenijo, zato bodo morali poiskati drugega igralca pod košem, kar gotovo ne bo lahko, saj je sezona že pred vrati.

Slatinski klub je priprave za novo sezono začel v precej okrnjeni sestavi, saj novi tuji igralci še niso prišli v Rogaško Slatino. Iščejo tudi še dva igralca iz slovenskega prostora, eden bo skoraj zagotovo Nejc Zupan, ki tudi že trenira z ekipo. Trener Damjan Novaković, ki je pričel že osmo sezono na klopi Rogaške, sicer pravi, da korona kriza zelo vpliva na delovanje kluba. Ob njem v novi sezoni ne bo dolgoletnega pomočnika Petra Markovinoviča, ki je postal trener v Košarkarski zvezi Slovenije, bo pa še naprej pomočnik Željko Jotić. (J. S.)