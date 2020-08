KK Podčetrtek: Po povratku trenerja Brečka, aktivno podpisujejo pogodbe

V Podčetrtku nadaljujejo s podpisom pogodb. Po tem, ko so se dogovorili za sodelovanje s trenerjem Davorjem Brečkom, se je veliko šušljalo o novih imenih, nekatera izmed njih pa so sedaj tudi uradna. Po tem, ko so podpisali z novincem Markom Popadičem, se sedaj s Polzele v Podčetrtek selijo še Sandi Čebular, Milojko Vasilič in Simo Atanacković.

Košarkarski klub Podčetrtek, ki je v preteklih dneh že začel priprave na novo sezono, sicer ne s celotno ekipo, saj sta Popadič in Vasilić ob vrnitvi iz držav z rdečega območja morala v štirinajstdnevno karanteno, pa vendar z veliko večino igralcev, ki so že podpisali ali pa z njimi še potekajo zadnji dogovori.

Po tem, ko smo že pisali o prvi uradni okrepitvi Podčetrtka, branilcu Marku Popadiču, pa se je klub dogovoril za sodelovanje tudi s tremi igralci, ki so v pretekli sezoni nosili barve Hopsov s Polzele. Pogodbo so podpisali s 34-letnim 195 cm visokim branilcem Sandijem Čebularjem, ki bo po tem, ko je čez svojo sezono med drugim že igral za Šentjur in Rogaško, tokrat oblekel dres kluba, ki je najbližje njegovemu domačemu kraju, Kozjemu.

Pogodbo so v Podčetrtku podpisali tudi z 31-letnim srbskim 207 cm visokim centrom Milojkom Vasilićem. Vasilić je kariero začel v Borcu iz Čačka, v nadaljevanju pa je igral tudi za beograjski FMP, Bansko Bystrico, Karpoš Sokoli, Prievidzo, Smederovo ter makedonski prvoligaški Ohrid. Na novo pa so sodelovanje sklenili tudi z naturaliziranim košarkarjem iz Bosne in Hercegovine Simom Atanackovičem, ki je v zadnjih dveh sezonah prav tako igral za Hopse s Polzele. (K. C.)