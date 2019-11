KK Podčetrtek: Po petem porazu čas za zamenjavo trenerja

KK Terme Olimia Podčetrtek : Šentjur 64 : 94 Košarkarski klub Terme Olimia Podčetrtek je šele preteklo soboto gostil prvo domačo tekmo v 1. SKL. V goste so prišli sosedje iz Šentjurja, ki so močno premagali varovance Davorja Brečka, kar je po petem zaporednem porazu botrovalo k odločitvi kluba, da se pogodba s trenerjem članske ekipe prekine.

Igralci Term Olimia so po štirih zaporednih gostovanjih in prav toliko porazih na peti tekmi sezone prvič zaigrali pred domačimi gledalci. Pred to tekmo je imel štiri poraze tudi Šentjur, a ob tem že eno zmago, vsekakor pa je bila želja obeh ekip le ena, in sicer zmaga. Če so košarkarji Podčetrtka v igro vstopili slabo, so se skozi četrtino ob nihanjih dokaj dobro upirali in ob koncu četrtine sosedom iz Šentjurja dopustili, da so povedli za osem. Takoj na začetku druge četrtine so domači razliko zmanjšali na tri točke, vendar pa so gostje na krilih Čebaška, Vlahovića in Haynesa povedli z dvomestno razliko (26 : 36), a je minuto in pol pred polčasom domačim po prostih metih Strnada uspelo znova znižati razliko na štiri (34 : 38), pred začetkom drugega dela pa je bil zaostanek le za pet točk.

Po glavnem odmoru je sprva še vedno dobro kazalo domačim, ki so se s trojko Nejca Strnada približali na dve točki (43 : 45), vendar pa so takrat gostje v odgovor dali prestavo višje in se začeli vse bolj oddaljevati, na krilih Haynesa pa so naredili delni izid 2 : 19 in tako tretjo četrtino zaključili z devetnajstimi točkami prednosti. V zadnji četrtini se je prednost Šentjurčanov le še stopnjevala in z zadnjim zadetim metom za tri točke Patrika Tabaka, ki je nekdaj nosil tudi dres Podčetrtka, se je tekma zaključila s trideset točk razlike (64 : 94). Haynes je bil prvi strelec dvoboja s 25 točkami, Jakob Čebašek jih je dodal 20, gostje so ob tem zadeli kar polovico poskusov trojk, medtem ko so domači imeli met za 3 točke samo 23 %. Najučinkovitejši igralec pri domačih je bil Žan Kosič s šestnajstimi točkami.

Visok poraz proti Šentjurju, ki je bil tako peti zaporedni poraz Podčetrtka, je upravni odbor KK Podčetrtek postavil pred dejstvo, da je potrebno nekaj spremeniti, zato so se za začetek odločili za prekinitev sodelovanja s trenerjem Davorjem Brečkom, ki je pred dvema letoma v Podčetrtek prišel kot pomočnik, v zadnjem letu je kot trener z ekipo prišel do prvakov druge lige, tokrat pa mu žal ni uspelo priti vsaj blizu željenim ciljem. Med tem, ko so Podčetrtčani v torek proti ekipi Celja odigrali povratno tekmo Pokala Spar in pod začasnim vodstvom dosedanjega pomočnika Uroša Drevenška prišli v naslednji krog, uprava išče novega stratega, ki bi z novim pristopom, idejami, znanjem in energijo poskušal rešiti ekipo iz nič kaj zavidljivega položaja. (RN)