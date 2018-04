Kje v Celju so postavili nov radar?

Na Cesti Janeza Cvirna, povezovalni cesti med Novo vasjo in Hudinjo v Celju, so postavili nov stacionarni radar. Merilec hitrosti, ki je v njem, bodo občasno sicer prestavljali v druga ohišja, ki so po Celju.

Mestno redarstvo največ prekoračitev hitrosti zabeleži na Ljubljanski cesti, kjer je prav tako nameščeno ohišje radarja. Veliko jih zabeležijo tudi v Zadobrovi in na Babnem.