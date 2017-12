Kje bodo silvestrovali moderatorji Radia Rogla?

V hiši dobre glasbe je pravo praznično vzdušje. Na Radiu Rogla smo komaj čakali na praznični december. To je namreč čas veselja, harmonije in dobrih občutkov. Vse to želimo deliti s poslušalci skozi ves mesec in skupaj preživeti najdaljšo noč v letu.

Nekatere naše radijske moderatorje smo povprašali, kje in s kom bodo preživeli novo leto. Sicer pa bomo tudi letos na najdaljšo noč z vami. Silvestrovo na Radiu Rogla bo v živo vodila Lučka Klajne in tako bomo v zares dobri družbi. Če boste silvestrovali, kje izven dosega naših oddajnikov, lahko silvestrski program spremljate tudi preko prenosa na spletni strani Radia Rogla.

Kje pa bodo nekateri naši radijski moderatorji preživeli vstop v novo leto?

Darja Gajšek: »Doma. Večerja v krogu družine, klepet in morda kakšna družabna igra. Letos bo to zame prav posebno silvestrovo, saj ga bom prvič praznovala kot mamica.«

Blaž Švab: »Z Modrijani na odru v Zagorju ob Savi. Silvestrovanja na prostem so nekaj najlepšega. Silvestroval pa bom tudi s tistimi, ki bodo spremljali Silvestrski pozdrav, na I. programu Televizije Slovenija.«

Alja Tihle Hren: »Silvestrovala bom doma z mojimi tremi Hreni.« 🙂

Franjo Kropej: » Silvestroval bom v krogu družine kot je to tradicija zadnjih let. Verjetno se bomo odpravili kam ven, na ogled ognjemeta, ali pa si ga bomo kar sami priredili kot je to že praksa. Pomembno je, da smo skupaj, da dihamo z bližino drug drugega.«

Nejc Mihelak: »Najverjetneje doma oziroma v krogu najbližjih. Lahko da se bom odpravil na kakšno javno silvestrovanje, npr. v Maribor. če pa bi lahko izbiral, pa bi ga najraje prespal, bi se vsaj spoč il.« 🙂

Alenka Vodušek: »Silvestrovala bom doma, pred televizijo in kaminom, ob dobri večerji in najboljši družbi, s hčerko Evo in domačimi. Mogoče se bomo odpravili tudi na sprehod do mesta, kjer bo silvestrovanje na prostem.«

Peter Klima: »Silvestroval bom doma.«