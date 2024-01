Kisla repa čisti telo in zavira staranje

Sicer poznamo več vrst repe, za prehrano in kisanje pa je primerna strniščna repa, ki je že nekoč veljala za osnovno hrano naših prednikov, še preden se je razširila pridelava krompirja in repo povsem izpodrinila z vsakdanjega jedilnika.

Kisla repa oskrbi naše telo s potrebnimi balastnimi snovmi in beljakovinami in ogljikovimi hidrati. Prav tako je tudi bogat vir kalcija, natrija, kalija, magnezija, železa in fosforja ter vitaminov B1, B2, B3 in C. Vsebuje tudi folno kislino in antioksidante, ki zavirajo procese staranja. V njej je prisotnih tudi precej glukozinolatov, ki vsebujejo žveplo, zato koristno vpliva na dihala in ožilje, hkrati pa zaradi vsebnosti vitamina K tudi razmaščuje in čisti kri. Kisla repa deluje antiseptično in učinkovito čisti sečne poti. Njene sestavine spodbujajo delovanje žlez ter pospešujejo in poživljajo presnovo. Kisla repa tudi ureja in pospešuje prebavo, zavira delovanje karcinogenih snovi ter tako preprečuje raka na črevesju.

Kislo repo hranimo v hladilniku, prekrito s tekočino, da ne pride v stik z zrakom.