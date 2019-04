Kickbokser Gregor Stračanek s Stranic je svetovni prvak! + FOTO

V glavni borbi nocojšnje ‘Noči dvobojev’ v mariborski dvorani Tabor si je kickbokser Gregor Stračanek s Stranic priboril naslov profesionalnega svetovnega prvaka združenja WAKO PRO, in sicer v disciplini Full Contact do 71,8 kilograma. Stračanekov nasprotnik je bil dosedanji prvak Frederic Ficet. Francoz je po sedmi rundi od dvanajstih predvidenih dvoboj predal. “Vsekakor je to krona moje kariere. Pripravljen sem bi za dvanajst rund, saj nisem pričakoval, da bo tekmec dvoboj predal. Je pa res, da sem čutil, da sem močnejši. Da lahko zmagam, sem začutil že v prvi rundi, vendar sem moral ostati pazljiv, saj se lahko v borbi hitro marsikaj spremeni,” je takoj po prihodu iz ringa povedal Straničan, ki je bil zelo vesel podpore svojih prijateljev, znancev in tudi drugih navijačev v dvorani.

V eni izmed devetih predborb je nastopil tudi Gregorjev mlajši brat Aleks Stračanek (Full Contact do 63,5 kg), ki je prav tako po prekinitvi ugnal Srba Miroslava Mazića. Večer je ponudil še en dvoboj za prestižen pas – evropski prvak WAKO PRO K1 do 78,1 kg je postal Žiga Pečnik, ki je premagal Milana Babića iz Bosne in Hercegovine.

