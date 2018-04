Kegljači s Štajerske med najboljšimi v državi

Na letošnjem državnem prvenstvu za posameznike v kegljanju si je član konjiškega kegljaškega kluba Franc Kirbiš priboril dve bronasti medalji. Tretji je bil v kombinaciji, v seštevku treh nastopov, in tudi v posamični konkurenci. (Več jutri v lokalnem časopisu NOVICE)

Odlično je šlo še nekaterim drugim štajerskim kegljačem. V kombinaciji je državni prvak postal član mariborskega Konstruktorja Timi Jurančič. Po koncu bojev na izpadanje je srebro v posamični konkurenci osvojil Matej Lebej (Konstruktor), ob Kirbišu je na tretjo stopničko zmagovalnega odra stopil še Aleš Blaž (Konstruktor). Pri ženskah je bila v obeh disciplinah najboljša nekdanja članica celjskega kluba, ki zdaj nastopa za Triglav, Brigitte Strelec. Srebro si je v kombinaciji priborila Maja Plavčak, ki nosi dres Impola iz Slovenske Bistrice. Kegljavke iz Celja, ki so sicer tudi v tej sezoni osvojile naslov prvakinj v 1. A slovenski ligi, pa so na posamičnem prvenstvu ostale brez medalje. Najvišjo uvrstitev je s četrtim mestom v kombinaciji zasedla Patricija Bizjak.