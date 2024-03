Kegljači Konjic prvaki 1. B slovenske lige in novi ‘A-ligaši’

Le še eno zmago na zadnjih dveh tekmah 1. B slovenske lige – vzhod so potrebovali kegljači Konjic za potrditev naslova prvakov in s tem napredovanja v elitno slovensko kegljaško druščino. Izkoristili so že prvo zaključno žogico, saj so v soboto v 17. krogu na domačem kegljišču s 6:2 (3450:3327) premagali Ceršak.

»Po slabem začetku sezone, ko smo v prvih štirih krogih osvojili le dve točki, smo v klubu začeli z dodatnimi treningi ter pozitivnim razmišljanjem, da sodimo med najboljše. To se nam je obrestovalo, saj smo nanizali kar devet krogov brez poraza. Na koncu smo, tudi s kančkom športne sreče, uspeli pobegniti zasledovalcem in osvojiti naslov,« je po dvanajsti zmagi v sezoni dejal predsednik konjiškega kluba Andrej Fideršek.

Zakaj so vrnitve med slovenske ‘A-ligaše’ letos še posebej veseli med drugim izveste v četrtek, v daljšem članku v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)