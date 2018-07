Danes na Keblju praznujejo farni in krajevni praznik. Začeli so s sveto mašo, ki jo je daroval nadškof Alojzij Cvikl. Zatem so pripravili kulturni program, podelil krajevni grb in zahvale Keblja ter blagoslovili novo gasilsko vozilo. Kebeljski gasilci so pripravili tudi gasilsko veselico z Mladimi korenjaki in ansamblom Franca Miheliča. Zabava pod šotorom še poteka.

