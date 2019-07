Kebeljčani znova želijo med najboljše

Rok za prijavo v 2. slovensko futsal ligo za sezono 2019/2020 se je iztekel prejšnji ponedeljek. Prijave je oddalo osem klubov, tudi Futsal klub Kebelj. Kebeljčani na enem od družabnih omrežij že približno dva tedna objavljajo oz. predstavljajo igralce, s katerimi bodo krenili novim izzivom naproti.

Pri drugoligašu s Keblja so se priprav na novo sezono lotili zelo resno. “Po štirih mučnih sezonah želimo ponovno postaviti temelje, ki nas bodo organizacijsko in tekmovalno postavili na rezultate iz sezon, v katerih smo bili konkurenčni najboljšim v ligi,” je v pogovoru za lokalni časopis NOVICE dejal predsednik kluba in trener članske ekipe Frenk Videčnik.

