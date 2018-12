Kdo so nominiranci za športnika/športnico leta v Rogaški Slatini?

Športna zveza (ŠZ) Rogaška Slatina je na podlagi predlogov društev in lastni presoji določila nominirance za športnico in športnika leta 2018 v občini Rogaška Slatina. V ožji izbor so se uvrstile tri športnice (Lea Bele iz Karate kluba (KK) Kozjansko in Obsotelje, Laura Potisk iz KK Rogaška Slatina in plesalka Plesnega Kluba Kuš ni me Tina Strašek) in štirje športniki (Luka Bele iz KK Kozjansko in Obsotelje, Timotej Jordan iz KK Rogaška Slatina, Filip Lojen iz Nogometnega kluba Rogaška in iz Košarkarskega kluba Rogaška Leon Šantelj).

Najboljše v bodo razglasili na prireditvi ‘Najboljši v športu v občini Rogaška Slatina 2018’, ki bo v petek, 25. januarja, v Kulturnem centru Rogaška Slatina. Glasbena gostja bo Darja Gajšek.