Kdo so najboljši slovenski športniki? Med najboljšimi tudi Štajerci!

Najboljša športnika Slovenije za leto 2018 sta košarkar Luka Dončić in športna plezalka Janja Garnbret. Ekipa leta je ženska jadralska zasedba razreda 470 (Tina Mrak in Veronika Macarol).

Društvo športnih novinarjev Slovenije je v ženski konkurenci na drugo mesto uvrstilo judoistko celjskega kluba Z’dežele Sankaku Tino Trstenjak, ki je letos na evropskem prvenstvu osvojila srebrno, na svetovnem pa bronasto medaljo. Šesta najboljša športnica je atletinja Martina Ratej iz Suhadola. Od Štajercev sta se z nekaj glasovi tik za deseterico na lestvico uvrstila še bistriški taekwondoist Ivan Trajkovič in športni plezalec iz Celja Jernej Kruder.