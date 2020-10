Kdo so najbolj inovativni v celjski regiji?

Regionalna gospodarska zbornica Celje je že 20. leto zapored najbolj inovativnim v celjski regiji za leto 2020 podelila štiri zlata, šest srebrnih, štiri bronasta in pet priznanj za prispevek na področju inovativnosti.

»Čeprav skromno, zaradi vseh aktualnih ukrepov, smo se vendarle lahko zahvalili inovatorjem, ki so gibalo razvoja v regiji,« je pojasnil Tomaž Benčina, direktor Regionalne gospodarske zbornice Celje.

Tri najvišje ocenjene inovacije so se uvrstile v finale izbora najboljših inovacij na nacionalni ravni pri Gospodarski zbornici Slovenije. Gre za prejemnike zlatih priznanj: Adapt učinkovita in okolju prijazna toplotna črpalka, družbe Kronoterm, Rezalne in brusne plošče za ultimativni sistem hitre menjave X-lock, družbe Weiler Abrasives in Carpio – resnično ergonomski podstavek za zapestje, družbe Deltahub. Zlato priznanje je sicer prejela še družba Cafélier, Rešitev za čiščenje vašega espresso aparata.

Franc Marovt, Kronoterm: »V podjetju Kronoterm smo dovolj razvojno naravnani, a te nagrade nam dajejo dodaten zagon, pomenijo, da delamo nekaj prav in dajejo podjetju konkurenčno prednost na trgu. S tem produktom, res verjamem, bomo osvojili Evropo.«

Doris Vrečko, produktni vodja WEILER Abrasives: »Priznanje nam zelo veliko pomeni, saj odraža naše vlaganje v razvoj. Ob tem bi se zahvalila celotni ekipi, ki je pri tej inovaciji sodelovala, gre za inovacijo v brusni branži, kar je revolucija v brusnem svetu.«

Primož Erjavec, direktor in soustanovitelj podjetja Deltahub: »Priznanje smo dobili za Carpio, ergonomski podstavek za zapestje, ki preprečuje nastanek karpalnega sindroma za uporabnike računalniških mišk. Nagrada nam je zagotovo povečala motivacijo, saj razvijamo še podobno zadevo za levičarje.«

Prejemniki srebrnih priznanj so podjetja: MIK Okna (SMART MIKrovent 40), PIP-Z (Dinamični model vodenja), Sico (Horizontalni drobilnik ROBUST H35), Etra (ETMA 4.0 – ETRA Masažni Aparat), Šumer (LAS) in podjetje CPPE (ZZP300).

Bronasta priznanja so dobili v podjetjih: Silco (7300 M30 Superfast Primer), Etra (Mikrokovanje s kolaborativnim robotom in še za Vstavljanje sornikov s pametnimi očali) in GKN Driveline Slovenija (Delna avtomatizacija linije za montažo polgredi MP5).

Priznanje za prispevek na področju inovativnosti pa so prejeli v GKN Driveline Slovenija (Frekventno izvajanje meritev na liniji čepa), Štore Steel (Vodne prhe za znižanje količine prahu med valjanjem, Vrtljivi podest za nanos torketirne mase na elektro-obločni peči in Zaščita za udarno kladivo Charpy) ter Dom ob Savinji Celje za Interno televizijo, kanal 67 Doma ob Savinji Celje.