Kdo so letošnji kulturni nagrajenci na Konjiškem in Zreškem?

Osrednja konjiška občinska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku bo 7. februarja. Svečano akademijo bodo znova pripravili v Domu kulture Slovenske Konjice, znano pa je že, kdo bodo letošnji občinski nagrajenci. Priznanje za izjemno delo in uspehe na področju prevajanja in literarnega ustvarjanja bo prejela Alexandra Natalie Zaleznik. Za izjemno vsestransko umetniško ustvarjanje in uspehe na področju gledališke igre, režije in fotografije bodo nagradili Karmen Kukovič. Tretje priznanje pa bo šlo ekipi Poharske komedije Je kir ke riku?, in sicer za ohranjanje in popularizacijo pohorskega narečja in izjemno gledanost filmskega prvenca domačih ustvarjalcev.

V Zrečah bodo letos priznanji podelili dvema kulturnikoma. Poklonili se bodo Dragu Beškovniku iz Bukovelj. Gre za enega od ustanovnih članov Društva godbenikov Zreče, v katerem igra trobento. Priznanje pa bo prejel za življenjsko delo na področju glasbene ustvarjanja na Zreškem, kjer je bil aktiven tudi v Ansamblu Zreških 6. Pevki Katarini Hren Lajhar bodo priznanje podelili za dolgoletno petje v zborih, ansamblih in družinskem duetu ter vodenje otroškega zbora Iskrice, ki ga imajo v Vrtcu Zreče. Osrednja občinska slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku v Zrečah bo 4. februarja v kulturnem domu pri Termah Zreče. (Jure Mernik)

Foto: Foto Nareks