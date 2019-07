Kdo so konjiški občinski nagrajenci? (celotne obrazložitve)

S svečano sejo občinskega sveta in podelitvijo občinskih priznanj se je končalo večdnevno praznovanje občinskega praznika Občine Slovenske Konjice. Zlati grb je prejela dolgo-letna predsednica društva Sožitje Marija Opraus, srebrnega ob 60-letnici delovanja Združenje šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Slovenske Konjice in bronastega Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Tepanje, ki letos praznuje 90-letnico. Nagrada Občine je tokrat šla Turističnemu društvu Mlače, priznanje župana pa dolgoletnemu čebelarju Francu Žvikartu.

Marija Opraus. Že dolga leta Konjičanka, dolgoletna predsednica društva Sožitje – Medobčinskega društva za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenske Konjice. Mama z veliko začetnico. Društvo Sožitje je prostovoljno, neodvisno, nestrankarsko, invalidsko, interesno združenje s socialno-človekoljubnimi cilji in društvo za napredek skupne in posamične skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihove starše, zakonite zastopnike in člane družin.

Na konjiškem je bilo društvo ustanovljeno pred 40 leti. Marija Opraus je vodenje društva prevzela pred 23 leti in delo predsednice opravljala vse do letošnjega leta. Prijatelji, člani in podporniki društva Mariji pravijo »mama« društva. Mama, ki opravlja svoje poslanstvo zase in vse druge mame, ki imajo drugačne otroke. Imeti drugačnega otroka, otroka z motnjami v duševnem razvoju, pomeni biti mama za vse življenje. Kot predsednica društva je Marija vseskozi imela izreden čut in skrb za povezovanje in pomoč staršem, ki se jih je dotaknila drugačnost. Zaveda-la se je, da domači ne potrebujejo usmiljenja, močno pa potrebujejo ljubezen, razumevanje, znanje, pomoč in povezovanje. Spremljala je družine, otroke in uspešno pomagala staršem reševati težave in izzive, s katerimi so se soočali. Pravijo, da majhne stvari, delajo bogate ljudi. In Marija je z iskrenostjo in skromnostjo bogatila sebe in soljudi. Z majhnimi koraki, empatijo in ljubeznivostjo je dosegla veliko.

Poskrbela je za številna izobraževanja, predavanja, družabna in novoletna srečanja članov ter podpornikov društva. Otroci so se še posebej veselili tradicionalnih srečelovov na piknikih. V času njenega vodenja je bilo, s pomočjo številnih članov društva, organiziranih 12 dobrodelnih koncertov »Od srca do src«, kjer so zbirali dodatna sredstva za delovanje društva.

Danes ima društvo 200 podpornih članov in staršev, v društvo pa je vključenih 73 oseb z motnjami v duševnem razvoju iz občin Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica, starih od 6 do 70 let. Društvo sodeluje z drugimi medobčinskimi društvi in si močno prizadeva za pridobitev bivalne enote v Slovenskih Konjicah.

Marija je imela najdaljši staž predsednice društva. Dejstvo, ki pove, da je njeno delo zaznamovalo dobro delovanje društva. Njene aktivnosti so bile prepoznane tudi pri Zvezi Sožitje Slovenije, kjer je bila članica izvršnega odbora društva ter večkratna dobitnica priznanj. Bila je tudi dolgoletna koordinatorica vseživljenjskega učenja Zveze Sožitje. Plod njenega dela je tudi izjemno sodelovanje z Varstveno delovnim centrom Šentjur- enoto v Slovenskih Konjicah in za-vodom Čebela. Marija tudi naprej ostaja dejavna članica in častna predsednica Društva Sožitje.

Združenje šoferjev in avtomehanikov Slovenske Konjice letos praznuje 60-letnico delovanja. Sprva je združenje skrbelo za tehnično-kulturno dediščino ter promoviralo poklic šoferja voznika in avtomehanika. Nov čas pa je prinašal nove izzive na področju avtomobilizma in avtomehanike. Koncept delovanja je bilo potrebno posodobiti in ga umestiti v populacijo vseh lju-di in poklicev, ki so del logistike, prevozništva, transporta, profesionalnega potniškega in civil-nega prometa.

Društvo je v šestih desetletjih delovanja dosegalo številne vzpone in padce. Po začetnem entuziazmu, delu in povezovanju na območju sedanjih občin Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče in Oplotnica, je sredi 70 let društvena dejavnost zaradi slabih družbenih razmer, interesov posameznikov in ekonomike poslovanja že skoraj zamrla.

A članstvo ni upadlo in društvo se je z ustanovitvijo prve lastne avtošole, vrnilo močnejše, kot kadarkoli prej. V času obstoja avto šole se je izšolalo okrog 3500 voznikov raznih kategorij. V avtošoli je bilo zaposlenih 6 ljudi. Kakovost poučevanja je bila za tisti čas prav vrhunska, saj so bili kandidati na izpitih na vrhu lestvice izpitnega centra celjske regije. Prostor za delovanje je društvo pridobilo v nekdanji stavbi Kmetijske zadruge. Delovanje društva se je ponovno razcvetelo. Združenje je imelo celo pevski zbor uniformirancev.

Leta 1993 je društvo kupilo stari objekt v središču mesta, ki so ga obnovili. V lastnih prostorih je združenje doseglo vrhunec uspešnega dela. Štelo je skoraj 600 članov. Organizirali so številne tombole z veselicami, druženja, izlete in celo sejme rabljenih vozil in kmečke mehanizacije. Podporo združenju so namenjala številna lokalna podjetja.

Z nastankom države Slovenije je bila družbena lastnina postopno vrnjena znanim lastnikom. Presahnila je moč in pomoč podjetij. Avto šola je bila ukinjena. Leta 1995 se je z ustanovitvijo nove občine Zreče, ustanovilo novo združenje v Zrečah, konjiško je izgubilo približno polovico članstva. Šele v prihodnjem desetletju se je ob različnih akcijah število članov povečevalo in delovanje se je ponovno okrepilo.

Združenje je bilo v obdobju 2007 – 2011 vključeno v Nacionalni program varnosti cestnega prometa. Ministrstvo za promet RS je skupaj s policijo, Svetom za preventivo in vzgojo v cest-nem prometu RS, Zvezo ZŠAM Slovenije in drugimi organizacijami, pripravilo program aktivnosti. Združenju so se nalagale dodatne obveznosti, za katere pa ni bilo plačila. Zato je združenje zaprosilo in pridobilo status dela v javnem interesu ter s tem upravičeno finančno pomoč. V zadnjem desetletju delovanja so člani obnovili prostore združenja ter okrepili članstvo z mladi-mi. V načrtu imajo tudi obnovo objekta v lasti združenja.

Danes združenje s svojim delovanjem nudi dodano vrednost v smislu povezovanja in druženja ljudi, skrbi in si prizadeva za brezskrbno mobilnost, sodeluje pri delu občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, z varovanjem in urejanjem prometa sodeluje na množičnih prireditvah, nudi strokovno pomoč in ohranja tradicijo prednikov. Še posebej velikega po-mena je njihova vloga med mladimi. Člani združenja že zelo zgodaj učijo otroke pravilnega prečkanja prehoda za pešce, pravilnega pripenjanja pasu, izobražujejo otroke v cestnem pro-metu, izvajajo kolesarske izpite v šolah in jih pripravljajo na prvo pridobivanje vozniškega dovoljenja. Člani ZŠAM Slovenske Konjice so ob začetku šolskega leta uniformirani in v vsakem vremenu skrbijo za varnost otrok. Povprečno na leto opravijo 8000 prostovoljnih ur, sodelujejo na okoli 150ih dogodkih in 70 akcijah.

»Skrivnost sreče ni v tem, da delamo tisto, kar bi radi, temveč, da imamo radi tisto, kar delamo«, je zapisal Tolstoj.

Iz te modrosti se lahko porajata dve vprašanji. Ali je prostovoljni gasilec rad, kar je in ali rad počne to kar dela? Na vprašanji so odgovorili prostovoljni gasilci iz Tepanja in odgovor je bil enoglasen. »Lepo je imeti rad prostovoljno poslanstvo. V njem se zrcalita naša bit in sreča. Radi ga opravljamo in tudi zato vemo, zakaj živimo.«

V zgodovinskem zapisu o Prostovoljnem gasilskem društvu Tepanje je razvidno, da je društvo bilo ustanovljeno daljnega leta 1929. V vaški gostilni so se zbrali pogumni možje in ustano-vili društvo prostovoljcev za požarno obrambo v kraju in za pomoč v nesrečah. Zavedali so se pomena, da morajo gasilci delovati čim bolj povezano, saj bodo le tako lahko dobro usposobljeni in pripravljeni za vsakršno pomoč ljudem v stiski. S skromno opremo in veliko dobre volje so iz roda v rod skrbeli za učenje gasilskih veščin, razvijanje solidarnosti, prostovoljstva in druženja med krajani.

V devetih desetletjih delovanja se je društvo razvijalo in raslo, bili so vzponi in padci, a člani so vedno našli moč in pogum ter vztrajali. S složnostjo so zaobšli vse težave in društvo z neprekinjenim delom popeljali v boljšo prihodnost, vse do današnjih dni, do sodobnega prostovoljnega gasilskega društva.

Tepanjski gasilci vedno pridrvijo na pomoč, pa naj si bo to ob požarih, poplavah ali prometnih nesrečah. Društveno moč danes sestavlja 144 pionirjev, mladincev, članov in veteranov. Vodstvo in člani društva so v preteklih letih vzpostavili dober medgeneracijski dialog in ustvarili po-goje za delovanje članom vseh starosti, od podmladka do veteranov. V društvu vsi člani razvija-jo svoje potrebe, znanja in veščine.

Požarno varnost v kraju predstavlja društvena operativna enota 38ih članov s 70-imi opravljenimi tečaji za gasilke specialnosti. S strokovnim izobraževanjem in z visoko gasilko tehniko in opremo, je društvo doseglo popolno usposobljenost za vse vrste intervencij v svojem požarno varnostnem okolišu in za sodelovanje z drugimi gasilskimi društvi.

Društvo veliko pozornosti namenja gasilsko – športnim disciplinam. Tekmovalne desetine članov, mladincev in veteranov se uvrščajo na državna tekmovanja. Mladinska desetina je leta 2011 prišla v ožji izbor 5-ih ekip za mladinsko olimpijado na Švedskem.

V ponos društvu je tudi skrb za ohranjanje gasilske snovne in nesnovne zgodovine. Ohranjeni društveni gasilski predmeti predstavljajo razvoj društva, slikovno gradivo pa se uvršča v dušo društva od njegove ustanovitve do danes. Ob praznovanju 90-letnice društva je bila izdana obsežna monografija Tepanje moj kraj, moj dom – 90 let Prostovoljnega gasilskega društva Tepanje. Kronika društva, skupaj z zgodovino kraja v monografiji, krasi jubilej društva.

Začetki Turističnega društva Mlače segajo v davno leto 1997. Ideja o ustanovitvi društva in gradnji doma je nastala pri Šmidovih na jutranjem klepetu treh vaščanov. Že naslednji dan so imeli tudi zemljišče. Podarila ga je Justina Kaukler. Sklicali so sestanek vaščanov in ustanovili društvo. Prvi predsednik je postal Stanko Vezjak. Društvo je ob ustanovitvi štelo 50 članov. Vsi po vrsti so takoj poprijeli za delo in začela se je gradnja doma. Dom je bil s pomočjo številnih prostovoljnih ur članov društva in donacijami sponzorjev zgrajen v letu dni. Na odprtju je bilo veliko veselja in ponosa.

Tukaj pa se je pot TD Mlače šele začela. Sledila so mnoga druženja, sodelovanja z drugimi društvi, organizacije prireditev, sodelovanja na družabnih igrah, praznovanja praznikov, organizacije delavnic, tečajev, izletov in še mnogo drugih aktivnosti. Leta 2000 so organizirali celo izlet na Švedsko, kjer živi več članov društva. Članom se je porodila ideja o dodatni promociji kraja z ureditvijo opuščenih ribnikov na Mlačah. Dobili so jih v najem in sledile so številne prostovoljne akcije. Ribniki so bili kmalu urejeni in polni rib. Na enem izmed njih so uredili celo otok z lesenim mostom. Ribniki so bili center druženja, ribolova in drugih aktivnosti.

Po 4 letih delovanja so z novim vodstvom prišle nove ideje in postavili so še en objekt na Mlačah – Hišo dediščine z etnološkim muzejem, pisarnami in manjšo, večnamensko dvorano. Muzej je bil nuja, saj so domačini imeli toliko starin, ki pričajo o življenju na vasi v preteklosti, da so postavili pravo muzejsko zbirko. Danes je muzej lepo urejen, na ogled vsem obiskovalcem, in domačini so nanj izjemno ponosni. Ker so Mlačani vedno dobre volje in radi prepevajo, so pred 12 leti ustanovili pevski oktet Mlaški fantje, ki prepeva na srečanjih, prireditvah in raznih pevskih revijah. S ponosom so izdali tudi zgoščenko.

Društvo je počasi raslo in članov je bilo že preko 200. Ko je Miranu Javorniku, predsedniku društva zmanjkalo idej in elana, je društvo za predsednika postavilo novega, starega predsednika, Stanka Vezjaka in ponovno je v društvo prišel nov zagon, nove ideje.

Leta 2018 so veličastno, z bogatim kulturno – zabavnim programom obeležili 20 let društva. Vsem rednim aktivnostim, kot so praznovanje ob materinskem dnevu, priprava butare velikanke, postavitev mlaja, trgatev po starem, martinovanje, devetdnevnica pred božičem, so dodali tudi plodno sodelovanje s turističnim društvom Slovenske Konjice.

Ta mesec so na željo, žal že pokojne, Justine Kaukler, blagoslovili novo kapelo, v zahvalo za podarjeno zemljo, kjer danes stojita objekta TD Mlače.

Franc Žvikart. Rodil se je kot sedmi otrok v številni, štirinajstčlanski družini v Dravčah pri Vuzenici na Koroškem. Odraščal je v skromnih razmerah, v času pred in med drugo svetovno vojno. Po končani osnovni šoli in nižji gimnaziji, se je na pobudo takratnega ravnatelja vpisal na novoustanovljeno čebelarsko šolo v Ljubljani. Takrat se je prvič srečal s čebelarstvom in z de-lom pri čebelah. Leta 1956 je opravil strokovni izpit in si pridobil naziv kvalificiran delavec v po-klicu čebelar. Z odličnim delom je postal uveljavljen čebelar, najprej v Podlehniku pri Ptuju, kasneje v Črmošnjicah na Dolenjskem. Dober glas je segel tudi do Slovenskih Konjic, kamor ga je leta 1958 povabil tedanji župan Adolf Tavčar. In tako se je pred šestdesetimi leti začel ve-lik razmah čebelarstva v Dravinjski dolini. Neumorno je gradil, navduševal, pridobival in tudi usposobil mnoge nove čebelarje, ki so se sčasoma začeli združevati v društva, kasneje v občinske in medobčinske zveze. Od leta 1970 je 12 let vodil čebelarsko društvo Slovenske Konjice. Neumorno je delal naprej in tvorno sodeloval pri ustanovitvi konjiške Čebelarske zveze leta 1978 in jo kasneje tudi vodil.

Za čebelarstvo je navduševal tudi mlade. Skoraj 20 let je bil mentor čebelarskega krožka na Osnovni šoli Pod goro in njeni enoti V parku. Pod njegovim mentorstvom so krožkarji na državnih tekmovanjih v poznavanju čebel vedno dosegali visoka priznanja.

Delo in rezultati Franca Žvikarta so prepoznani v okviru občine, kjer je prejel številna priznanja občinske čebelarske zveze. Opažen in cenjen je tudi na državni ravni, saj je dobitnik najvišjih odličij Antona Janše, ki jih podeljuje Čebelarska zveza Slovenije. Prav tako je prejemnik številnih najvišjih priznanj za kakovost medu.

»Če čebele izginejo z obličja Zemlje, bi človek imel le še štiri leta življenja. Nobenih čebel, no-bene oprašitve … nobenih ljudi,« je rekel že Albert Einstein in to je bilo tudi življenjsko vodilo Franca Žvikarta. (ANEKDOTA)

Čebelarstvo, ki mu je Franc Žvikart namenil kar 60 let dela v konjiški občini, se ne omejuje zgolj na različne vrste medu, cvetni prah, propolis, matični mleček, na vse, kar nam pomaga ohranja-ti zdravje, lajšati tegobe, krepiti telo in tudi zdraviti. Tu je še velikanski pomen čebelarstva za gospodarstvo, saj čebele oprašujejo kar devetdeset odstotkov rastlin.

Čebelarstvo Žvikart je edino čebelarstvo v Sloveniji, kjer je oče šolan poklicni čebelar, sin pa čebelarski mojster. Pri Žvikartovih, Franc s sinom Aleksandrom, zdaj čebelari z okoli 350 ekonomskimi družinami. Z njimi letno pridelajo več tisoč kilogramov medu.

Franc Žvikart je z neomajnim entuziazmom in vztrajnostjo desetletja navduševal številne gene-racije za čebelarjenje, jih spodbujal, uvajal, učil o pomenu za naš kraj in gospodarstvo. Ljube-zen do čebel in predanost poklicu sta obrodila bogate in neprecenljive sadove.

Foto: Foto Nareks