Kdo so dobitniki županovih petic v Slovenski Bistrici?

S priznanjem županova petica župani na Bistriškem nagradijo najuspešnejše učence ob zaključku šolanja. Kdo so letošnji dobitniki iz dveh bistriških osnovnih šol?

Na 2. OŠ Slovenska Bistrica si je županovo petico prislužilo 15 učenk in učencev, to so: Maša Babošek, Kiara Gjerkeš, Oskar Perpar, Tiara Prosenjak, Klara Jesenka Pulko, Eva Škrlec, Vid Vukmanič, Maks Završnik, Tinkara Čurin, Vita Dizdarević, Benjamin Dobnikar Klepec, Veronika Dušej, Ajda Ftičar, Eva Kodrič, Niko Petrič.

Na OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica so županove petice prejeli (od leve): Luna Dobošič, Tito Veber Kolja, Danijel Skok, Oto Godec, Mai Rumež, Valentin Strmšek, Lukas Kiker, Neža Hojnik, Liza Kangler, Julija Bračič, Katarina Vidmar, Hana Turk, Eva Drevenšek, Ajda Čadež. Na podelitvi so manjkali: Gala Aurednik, Eva Goričan, Paulina Potočnik, Olivija Prešern, Gal Timošek, Ruby Pečnik, Jakob Jug, Lana Leskovar, Johana Unuk.