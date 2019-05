Kdo so Celjski kandidati za EU volitve?

Tudi Celjani bodo imeli v nedeljo, 26. maja, možnost vplivati na to, kakšna bo Evropa v prihodnjih letih. V Evropskem parlamentu bo tako za naslednjih pet let na voljo 751 poslanskih sedežev, poslanci delujejo v osmih poslanskih skupinah. Največji sta skupina Evropske ljudske stranke in skupina socialistov. Slovenski volivci bodo sedeže zagotovili osmim kandidatom, izidi iz vseh 28 držav pa bodo razglašeni isti dan zvečer. Predčasno glasovanje je možno še danes, v sredo, in jutri, med sedmo in devetnajsto uro.

Med Celjani so na listah kandidatov za evropske poslance trije naši rojaki. Na listi Zeleni Slovenije je Celjanka Ines Deželak z Lopate, na listi Povežimo se je Celjan Karel Šrot, na listi SNS pa Tomaž Krajnc iz Šmartnega v Rožni dolini. Med tistimi, ki so v lokalni celjski in v državni politiki zelo aktivni, je na listi SMC tudi Janja Sluga, aktualna poslanka v slovenskem državnem zboru.