Kdo so šentjurski zlati maturanti?

Šentjurski župan mag. Marko Diaci je pred dnevi pripravil tradicionalni sprejem za letošnje zlate maturante, ki so maturo opravljali v spomladanskem roku. To so: Tajda Kitak in Hana Skale Mastnak (dijakinji I. gimnazije v Celju), Katja Johan (Gimnazija Celje – Center, smer predšolska vzgoja), Jernej Čokl iz Srednje šole za strojništvo in mehatroniko Šolskega centra Celje, Urška Kopinšek iz Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad – Ljubljana, Danijela Volasko in Nina Špes pa sta maturirali na Srednji zdravstveni šoli Celje.

