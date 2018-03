Kdo so najboljši zreški športniki? + FOTO

Slovenska reprezentantka v odbojki sede Saša Kotnik Hren in kickbokser Gregor Stračanek sta najboljša športnika zreške občine za leto 2017. Prva je lani s Slovenijo osvojila peto mesto na evropskem prvenstvu v Poreču. Stračanek je oktobra v Mariboru znova ubranil naslov profesionalnega evropskega prvaka združenja WAKO PRO (disciplina Full Contact do 69,100 kg). Za najboljši zreški športni ekipi so razglasili Twirling klub Zreče med ženskami in člansko ekipo Nogometnega kluba Zreče med moškimi. Priznanja najboljšim so podelili sinoči.

