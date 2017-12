Kdo so najboljši slovenski športniki leta 2017?

Alpska smučarka Ilka Štuhec je najboljša slovenska športnica leta 2017. Mariborčanka je letos postala svetovna prvakinja v smuku, sezono 2016/2017 pa končala z osvojitvijo dveh malih kristalnih globusov – v smuku in alpski kombinaciji. Tretje mesto v izboru Društva športnih novinarjev Slovenije je zasedla judoistka celjskega kluba Z’dežele Sankaku Tina Trstenjak, ki je letos postala evropska prvakinja in vice svetovna prvakinja.

V moški konkurenci je največ glasov zbral košarkar Goran Dragić, na šesto mesto so uvrstili motokrosista iz Makol Tima Gajserja.

Ekipa leta pa je moška košarkarska reprezentanca, ki je zmagala na evropskem prvenstvu. Del zlate ekipe je bil tudi Bistričan Klemen Prepelič.