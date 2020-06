Kdo na Stranicah narobe odlaga odpadke?

Na nas so se obrnili krajani Stranic. Že dlje časa namreč opažajo, da nekdo ali več posameznikov v komunalne zabojnike pri pokopališču odlaga neprimerne odpadke. Tamkajšnji zabojniki so sicer namenjeni le za odlaganje odpadkov, ki nastanejo pri urejanju grobov, a se v njih in ob njih znajde še vse kaj drugega – recimo kosovni odpadki in celo gradbeni material.

V Krajevni skupnosti Stranice se že nekaj časa trudijo odkriti storilca ali storilce, a jim to doslej še ni uspelo. Ne vedo, ali gre za koga iz njihovega kraja ali pa morda nekdo ali več oseb odpadke vozi k njim od drugod. Storilca ali storilce pozivajo, da tovrstne odpadke vozijo v zbirni center v občini in tako ohranijo kraj, v katerem živijo, čist, na pokopališču pa izkažejo primerno spoštovanje pokojnim, ki tam počivajo.

Več v lokalnem časopisu NOVICE.