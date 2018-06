Na Trubarjevi ulici v Celju je prejšnji teden nekdo že tretje leto posekal rože, ki so bile zasajene okoli dreves. Zanje so skrbeli otroci, jih pleli in skrbno zalivali. Kdo točno in predvsem zakaj jih je posekal, ni jasno, saj v občinskem režijskem obratu o tem ne vedo ničesar. Podobno zatrjujejo tudi v Simbiu, ki sicer skrbi za urejeno okolico v Celju. Domačin, ki je nad početjem zgrožen pravi, da to niti ni bilo prvič, in da naj bi jih pokosili delavci.

