Kdo je Luka Vinko iz skupine Jackson?

Luka Vinko je 24-letni nadobudni glasbenik iz Celja, ki hkrati dela na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Glasba je del njegovega življenja že od kar pomni. Za svoj prvi instrument je kot šestletni deček izbral harmoniko. Nato ga je v najstniških letih zamikala kitara. Pravi, da je bila takrat popularna električna kitrara, toda njemu je bila od nekdaj bližje bas kitara. Lukove ambicije niso bile skromne, zato je začel vneto vežbati kar obe. Kasneje, v času gimnazijskega šolanja, je spoznal Tomaža Kozovinca in Blaža Selišnika, s katerima je igral v šolskem bandu. Družila jih je ista želja po glasbenem ustvarjanju in nekaj let kasneje so ustanovili svojo skupino. Tako se od leta 2013 imenujejo Jackson.

