Kdo bo novi ravnatelj OŠ Zreče?

Razpis za novega ravnatelja Osnovne šole Zreče so objavili kmalu po tem, ko je aktualni ravnatelj Peter Kos napovedal, da se bo od funkcije predčasno poslovil in se vrnil v razred. Od naslednjega šolskega leta bo znova poučeval angleški jezik. Predsednik Sveta zavoda OŠ Zreče Mitja Krajnc je povedal, da so do izteka roka prejeli le eno vlogo. Ker postopek še teče, o imenu kandidata oz. kandidatke ni želel govoriti, po naših neuradnih informacijah pa naj bi vlogo oddala Mateja Pučnik, ki je že zdaj zaposlena na šoli. »Prispelo vlogo smo na seji Sveta zavoda odprli in je bila popolna. Tudi predstavitev za učitelje je že bila, za Svet zavoda, svet staršev in Občino pa bo v tednu po prvomajskih počitnicah,« je dodal Krajnc, ki pravi, da so učitelje, svet staršev in Občino že pozvali, da podajo svoje mnenje. Na podlagi teh mnenj naj bi potem Svet zavoda kandidaturo potrdil in predlog posredoval še na pristojno ministrstvo. Novi ravnatelj oz., kot kaže, ravnateljica bo z ravnateljevanjem začela s 1. septembrom. (Jure Mernik)