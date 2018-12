Kdo bo na čelu krajevnih skupnosti v Rogaški Slatini?

V Rogaški Slatini so v tem tednu z delom začeli tako sveti vseh treh krajevnih skupnosti kot tudi občinski svet. Ker je v krajevnih skupnostih šlo za prve seje v novem mandatu, so člani izvolili predsednike. Pri tem velja izpostaviti, da noben od zdajšnji ne bo podaljšal mandata.

Na čelu krajevne skupnosti Sv. Florjan bo ponovno Štefan Ferčec, ki je skupnost sicer že vodil dva mandata, a ne zadnjega. Nova obraza pa sta na čelu mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina in krajevne skupnosti Kostrivnica. V Rogaški Slatini bo predsednica mag. Andrejka Flucher, sicer županova protikandidatka na lokalnih volitvah. V Kostrivnici so krajevni svetniki za predsednico izbrali Rozalijo Šket. Šketova, ki prihaja iz liste Slovenske demokratske stranke in je tudi občinska svetnica, je novinka v lokalni politiki.