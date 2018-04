Kdaj se obrniti na varuha pacientovih pravic?

Kadar bolniki ali njihovi svojci nesporazumov ne morejo rešiti sami, se lahko obrnejo na zastopnike pacientovih pravic. Delo zastopnika je za bolnika brezplačno in zaupno, pišejo v zadnji številki Celjana in lokalnega časopisa NOVICE.

Zastopnik pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve tudi pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Kadar so pravice kršene, nudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev, opravlja potrebne poizvedbe v zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajalcih zdravstvenih storitev, neformalno posreduje z namenom hitrega odpravljanja kršitev, daje predloge in pojasnila za hitro in uspešno razrešitev spora.

