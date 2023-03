Kdaj in kako pikiramo paradižnik

Semena za kalitev najprej sejemo na gosto v večjo sadilno posodo, rastline kasneje razsadimo vsako v svoj lonček. Pikiranje in presajanje rastlin v večje lončke je natančno delo, kjer je potrebno paziti na mlade sadike. Presajamo jih zato, da rastlini zagotovimo dovolj svetlobe, prostora in hranilnih snovi, da zrastejo v močne sadike, ki jih lahko kasneje presadimo na prosto.

S pikiranjem začnemo, ko se klična lista postavita v vodoravni položaj in rastlina še nima razvitih prvih pravih listov. Presajamo dokaj globoko, vse do kličnih listov. Še posebej če so se mlade rastline na toplem malenkost pretegnile. Izogibamo se pikiranju rastlin v mrzlo prst, ki jo stisnemo na dno lončka. Prst zalijemo pred sajenjem. Po pikiranju rastline, še dodamo zemljo oz. substrat za sajenje. Velikost lončka za sajenje je odvisna, kako dolgo bo rastlina v njem. Če bo v lončku vse do sajenja na prosto, vzamemo večji lonček. Presajamo na toplem, v kleteh ali v garaži, če bo prehladno, ne pikiramo na prostem, da rastlina ne doživi šoka. Med presajanjem se ne dotikamo mladih koreninic, v zemljo jih potisnemo s pomočjo paličice.

