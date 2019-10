Kdaj bodo končali z deli na novem konjiškem krožišču?

Z gradnjo krožišča ob vstopu v Slovenske Konjice iz smeri Tepanja (pri Hoferju) bodo končali sredi decembra. Spomnimo: gre za dobrih 590 tisoč evrov vreden projekt. Občino bo ta naložba stala 125 tisočakov, preostanek bo zagotovilo Ministrstvo za infrastrukturo oz. Direkcija RS za infrastrukturo.

Konec del, s katerimi so začeli junija, so najprej načrtovali za 15. november, vendar so rok podaljšali za en mesec. Za toliko časa so namreč sredi poletja z deli prekinili, ko so odstranjevali cestninski postaji na avtocesti v Tepanju. Ker med prihajajočimi prazniki pričakujejo povečan promet, bo po zadnjih informacijah izvajalec za dela proste dni poskrbel, da bo promet po regionalni cesti Tepanje – Slovenske Konjice potekal po obeh voznih pasovih, brez semaforjev. (Jure Mernik)

Preberite tudi:

Ob vstopu v Slovenske Konjice gradijo krožišče

https://novice.si/page/ob-vstopu-v-slovenske-konjice-gradijo-krozisce/

Konjičani bodo dobili novo krožišče

https://novice.si/page/konjicani-bodo-dobili-novo-krozisce/