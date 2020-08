Kdaj bo na sporedu naslednji lokalni nogometni derbi med Zrečani in Konjičani?

Na Nogometni zvezi Slovenije so že potrdili sestavo 3. slovenske nogometne lige v tekmovalnem letu 2020/2021. Na zahodu države bo 14 tretjeligašev, na vzhodu 12.

V 3. slovenski nogometni ligi – vzhod je 1. krog tekmovanja predviden za 22. avgust. Takrat bodo Zrečani gostili Cirkulane, Dravinja bo gostovala pri ekipi Koroška Dravograd. En teden kasneje bodo prvo domačo tekmo odigrali tudi Konjičani, in sicer proti Rogaški. Še kar nekaj časa pa bo treba počakati do lokalnega derbija – Zrečani in Konjičani se bodo med sabo pomerili ob koncu jesenskega dela, v 9. krogu (od enajstih), predvidoma 17. oktobra v Zrečah. (Jure Mernik)