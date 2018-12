Kaznovalna politika: “Kršitelj naj plača, toda ne policiji”

Ni jih malo, ki se hudujejo, ko jim policist odmeri globo za kakšen manjši prekršek. Tudi večina policistov se zaveda, da jim zavoljo takšnih izrekov kazni priljubljenost gotovo ne bo narasla. Vodja oddelka za promet pri Policijski upravi Celje Elvis A. Herbaj je že pred časom pripravil predlog, po katerem bi policisti več ne preganjali in kaznovali manjših prekrškarjev, temveč bi se to breme preneslo na druge inštitucije. Čeprav gre za zelo smiselne rešitve, znotraj svoje stroke zanje ni našel privržencev in očitno jih bo potrebno uveljaviti po politični poti, kakor vse drugo pri nas.



Življenjski pristop

Herbaj priznava, da bi policisti marsikdaj lahko pristopali bolj življenjsko in se ne vedli tako togo po zakonu, toda potrebno je razločiti, kdaj so za to podane okoliščine. »Manjši prekrški so tisti, kjer je predpisana samo globa od 40 do 300 evrov, ko ni kazenskih točk. Težko pa je reči, kateri so manj nevarni. Če voznik pri sebi nima vozniškega dovoljenja, je to dokaj nepomembna zadeva, globa pa znaša 40 evrov. V sodobnem informacijskem svetu je to previsoka kazen, saj policist lahko vsak hip preveri podatke. Ali pa, denimo, ko voznik ob lepem vremenu vozi brez luči, je to minorni prekršek. Naslednji dan bo morda megla, vidljivost bo slaba in to bo velik prekršek. Globa pa je enaka. Gre za življenjski pristop tudi pri nas, policistih. Ali ni bolj smiselno v takih primerih izreči opozorilo? Več bomo dosegli s človeškim pristopom. Kaznovani bodo morda nalašč kršili še naprej. Zaradi banalnih prekrškov je policija nepriljubljena. Če bi bili bolj človeški, bi nas ljudje imeli za tisto, kar smo – da smo jim v pomoč in delamo za njih, ne proti njim. Zdaj nas gledajo, kakor da samo kasiramo, a policist od tega nima nič.«

Čelada in varnostni pas

Herbaj ima, kakor sam pravi, nekoliko neobičajno mnenje o kaznovanju voznikov, ki ne uporabljajo varnostnega pasu ali čelade. »Če ju ne uporabljaš, sledi sankcija. To bi morali obrniti na glavo. Rad bi bil natančen. Pas in čelada sta pripomočka za večjo varnost voznikov in v primeru nesreče do neke mere zagotavljata manjše poškodbe, zato sta potrebna. Gre za zaščito voznikov in potnikov. Sankcioniranje je po mojem napačno, saj je svobodna volja vsakogar, ali ju bo tudi uporabljal. Vendar pa bi morale v primeru poškodb v prometni nesreči nastopiti druge inštitucije, ki bi to sankcionirale, ne mi. Zdravstvo bi takšnemu vozniku naprtilo del stroškov zdravljenja, zavarovalnica pa mu ne bi povrnila kakšnega zahtevka oziroma bi izplačala manj. Tako se bom kot posameznik zavedal, da se ne pripenjam zaradi policije, saj me ta ne bo kaznovala, temveč zaradi sebe – plačal bom del svojega zdravljenja, dobil bom manjšo odškodnino, ne bodo mi povrnili kaska in podobno. V to smer moramo razmišljati. Posameznik mora biti proaktiven. Zdaj je tako, da je poškodovanec še nagrajen, saj njegovo zdravljenje plačamo vsi.«

Finančni učinki

Čez palec je mogoče izračunati, da bi takšnega posameznika posledice v finančnem smislu stale neprimerno več, kakor če bi mu skoraj vsak teden izrekli globo. Predlog je celjski vodja oddelka za promet skušal uveljaviti, a neuspešno. »Posredoval sem ga kolegom v Ljubljano, tudi na pristojno ministrstvo, a niso naklonjeni ideji. Ne bom se spuščal v razloge.« Globe za pas in čelado so kar pogoste, a prihodek od tega je minimalen v primerjavi s stroški zdravljenja. Je problem, ker ni kratkoročnih učinkov? »Saj so. Če danes sprejmemo določilo, da je obvezna uporaba, kazni pa ni, je spremembo treba vnesti samo še v zdravstveno zakonodajo.« Doda, da je sankcija učinkovita, če je hitra, ne pa visoka. »Če dobiš za radar obvestilo čez par mesecev, je to samo jeza. Upravičena.«

Kaj pravijo v EU?

Vsepovsod v EU se neuporaba pasu in čelade kaznuje. Vsi težijo k zmanjševanju števila prometnih nesreč. »Na tak način tega ne bodo dosegli. Za to so drugi ukrepi. Sankcija vendarle del voznikov prisili k uporabi pasu in čelade. Toda kdor se pripenja zaradi kazni, ne razmišlja v pravo smer. Morda si ne upamo samim sebi priznati in reči, da je vsak odgovoren zase, sam se je poškodoval, sam naj nosi posledice, policija ga ne bo kaznovala, saj bi se v tem primeru že sam.«

Nič o dolžnostih

Vsaka sprememba zakona gre skozi parlamentarno proceduro in končna verzija se največkrat zelo razlikuje od predlagane. »Narobe učimo. Od osnovne šole do fakultete govorimo le o pravicah. Že v ustavi bi morda to morali spremeniti. Moja pravica sega do meje, kjer posežem na vaše področje, tam se začenja vaša pravica in moja dolžnost. Če poznam svoje dolžnosti do vas, bom poznal tudi svoje pravice. Denimo, če se odločim, da bom vozil avto, imam pravico iti na izpit, vendar je moja dolžnost poznati prometna pravila, delovanje vozila in ti komponenti pravilno uporabljati na cesti. Enako pričakujem tudi od ostalih. Če sam ne spoštujem pravil, kako naj pričakujem, da jih bodo drugi. Pravice in dolžnosti se prepletajo, toda v ospredju so dolžnosti.« Sogovornik navede primer, ko nekdo v naselju z omejitvijo 50 km/h pelje s hitrostjo 90 km/h, pred njim pa se voznik vključuje na cesto. Ta pričakuje, da prvi vozi po omejitvah in spelje. A ker je tisti na prednostni cesti peljal prehitro, ga je drugi izsilil. Pa je res tako?

Tudi s politiko

Zanimalo nas je, ali je v smislu širše javne razprave in posledične uveljavitve predlogov pripravljen sodelovati s katero od političnih skupin, ki bi se zavzela za spremembe. »Sem strokovnjak in politika me v smislu moje stroke ne zanima. Pripravljen sem prisluhniti drugim argumentom in strokovnim utemeljitvam. Ni nujno, da imam povsem prav. Policija, predstavniki zdravstva, zavarovalnic in zakonodajalca bi lahko sedli za mizo in si izmenjali stališča.« Herbaj je tudi skeptičen, saj ve, da politiki s svojim neznanjem posegajo v materijo, kar ni dobro. Po njegovem bi morali stati za stroko, ki naj jo predstavljajo najvišje strokovne avtoritete, tudi enotni morajo biti. Morda gre za idealizem, vendar ljudje skozi svojo prizmo gledajo na probleme, kar se prenese na politično polje.

Izterjave od tujcev in v tujini

Kako je z možnostjo izterjave kazni za prekrške, ki jih tujci storijo pri nas, in tistih, ki jih naši državljani storijo v EU? »Imamo dobro izmenjavo podatkov, zato se je težko izogniti. Zlasti Nemci imajo točne evidence. Če vas tam dobijo in ugotovijo, da imate neporavnane kazni, ne boste odšli iz Nemčije kar tako. Veliko bolj so uspešni tudi pri izterjavi prekrškov, pri nas pa se kdo tudi izmuzne. Obstajajo cenzusi, po katerih je razvidno, kdaj je nek prihodek v dobro države, kjer je bil storjen prekršek, in kdaj države, od koder prihaja kršitelj. Tehnično stvari tečejo, nekatere države se tudi izogibajo izmenjavam podatkov, a nekako gre.«

Pogosti kršitelji so vozniki tovornih vozil v tranzitu. Herbaj pojasni, da v primeru obdolžilnega predloga večinoma odločajo sodišča in gre za redni pravni postopek. Ko gre za alkohol, voznika pridržimo po zakonu o prekrških do izročitve organu, ki običajno takoj odloči o zadevi. Dobijo denarno kazen in prepoved vožnje po Sloveniji za določeno obdobje.

Ni malo primerov, ko s Hrvaške prihajajo obvestila o prekrških in globah. Pogosta so po koncu turistične sezone, največkrat se nanašajo na radarje in napačno parkiranje. »Hrvaškim policistom tujci takoj plačajo kazen. Pri nas je enako, saj bi se z odhodom čez mejo lahko izognili plačilu. Če plačilo zavrneš, se to šteje kot zahteva za sodno varstvo in steče postopek. Kar pride od hrvaške policije, je uradno in je pri nas izterljivo, se pa nekateri izogibajo in imajo potem probleme, ko se vrnejo na Hrvaško. Njihovim organom posredujemo podatke, oni izdajo plačilni nalog.«