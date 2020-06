Kavklerjeva klet: Danes zvečer Urbanov koncert, kmalu tudi Haloško srce

Danes zvečer se bo v Kavklerjevi kleti v Jelovcu pri Makolah odvijal že 15. Urbanov koncert. Koncert, ki se bi po prvotnih planih naj odvijal na god sv. Urbana v maju, je bil zaradi epidemiološke situacije prestavljen na junij. Večer bosta popestrila Oktet Planika in Vokalna skupina Vivere. Sicer pa glasbeni večeri niso edini projekti, ki se jih je lotila družina Kavkler.

1 od 3

Aleksander Kavkler, lastnik Kavklerjeve kleti, pravi, da je projektov veliko. Na svojem dvorišču snujejo prav posebno Haloško srce, v sredini katerega bodo nasajene vrtnice. Postaviti nameravajo tudi ograde z divjimi svinjami, mufloni in damjaki, ki bi – po besedah Aleksandra Kavklerja – naj bili zanimivi predvsem za otroke. Urediti nameravajo tudi letno teraso, kjer bodo gostom lahko postregli domača vina in penine, v bližini pa nameravajo postaviti tudi leseni stolp, s katerega obljubljajo čudovit razgled na okoliške kraje in Haloško srce v ospredju. V stolpu nameravajo urediti prenočišče in v njem vzpostaviti romantično vzdušje za tiste najbolj zaljubljene. Za tiste bolj radovedne pa bodo pod bližnjim kozolcem vzpostavili kovaški muzej. Projekti bi naj bili končani do maja 2022, ko pričakujejo že prve obiskovalce. (A. Sobočan)