Katja Temnik: Inovativna mlada kmetica po izboru javnosti

Zveza slovenske podeželske mladine je v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije že 12. leto zapored organizirala vseslovenski izbor Inovativni mladi kmet. Naziv je po izboru strokovne komisije prejel Igor Paldauf iz Vučje vasi, Katja Temnik iz Žič pa je postala Inovativna mlada kmetica po izboru javnosti, saj je organizator izvedel tudi spletno glasovanje.

Zahvaljuje se za vsak prejeti glas

Med osmimi finalisti izbora je bila Katja Temnik edina ženska. “Vesela sem vsakega prejetega glasu, ker verjamem, da so glasovali ozaveščeni potrošniki, ki bodo te izdelka znali prepoznati na policah trgovin. Predvsem pa sem vesela, da je slovenska javnost naklonjena ekološkemu in biodinamičnemu kmetovanju,” je povedala po razglasitvi rezultatov. Katja je nekdanja kapetanka slovenske košarkarske reprezentance, diplomirana prevajalka in magistrica politologije. Pred osmimi leti je končala športno kariero v tujini in v domačih Žičah začela pridelovati zelišča na biodinamičen način. Skupaj z mamo Majdo, ki se z zeliščarstvom ukvarja ljubiteljsko, sta ustvarili zeliščni vrt Majnika. Sodelovanje v vseslovenskem izboru je bila tudi dobrodošla promocija njihovih prizadevanj.