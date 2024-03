Katera BoxSpring postelja je prava za vašo spalnico?

Zadostna količina dobrega spanja je ključna za dobro počutje in zdrav življenjski slog. Od tretjine dneva, ko je čas za spanec oz. za regeneracijo telesa sta ključi preostali dve tretjini dneva. Zato lahko z gotovostjo trdimo, da je investicija v kvalitetno posteljo s čudovitim dizajnom po vašem okusu zelo pomembna. Vse pogosteje zaslediti, da je ena izmed kvalitetnih in modernih postelj prav BoxSpring postelja, ki nastaja v Sloveniji za vsakega uporabnika posebej.

Ta oblazinjena postelja navdušuje z udobjem kvalitetne vzmetnice, nadstandardno višino, elegantnim dizajnom modernim barvnim oblazinjenjem, z individualnim izborom barve, dizajna, materiala, višine in udobjem. Prav ta BoxSpring postelja v sebi skriva ročno izdelano ležišče, ki je vedno izdelano glede na potrebe in želje uporabnika – primerno za ljubitelje tršega udobja, srednje in mehkega udobja. Lahko tudi za ljubitelje vodne postelje.

9 razlogov, zakaj je BoxSpring postelja prava izbira tudi za vašo spalnico

1. Ta BoxSpring postelja bo za vas izdelana v Sloveniji

Kvalitetne postelje BoxSpring nastajajo izpod rok ekipe slovenskega podjetja Maremico. Ekipa z nenehnim razvojem in inovacijami ustvarja osebna ležišča in postelje ter s tem Slovencem pomaga do boljšega spanja in čudovite postelje, saj je njihova oblazinjena postelja BoxSpring moderna, lepa na izgled, obenem pa se na njej dobro spi.

2. Srce te BoxSpring postelje je osebno ležišče Leticia – izdelano bo glede na vaše želje

V Spalnem centru Maremico izdelujejo tudi vzmetnice Leticia, ki so izdelane iz najboljših prožnih ter zračnih materialov in so prilagojene osebnim preferencam glede trdote udobja ter ustrezne podpore. Prav te vzmetnice mojstri skrbno všijejo v BoxSpring posteljo, kar naredi to tapecirano posteljo zares unikatno. Pojavljajo pa se tudi kot oblazinjene vzmetnice.

3. Trajnostna in okolju prijazna BoxSpring postelja bo z vami dlje časa

Pri ohranjanju okolja se da veliko narediti tudi v pohištveni industriji. Izdelovati trajnostne izdelke z daljšo življenjsko dobo in z možnostjo obnove je nekaj, česar se dobro zavedajo v Spalnem centru Maremico. Njihove BoxSpring postelje so izdelane iz kakovostnih materialov, ročno, modularno, iz več sestavnih delov, ki omogočajo kasnejšo menjavo oziroma obnovo. Če je obrabljen le en del BoxSpring postelje, vam strokovnjaki iz podjetja Maremico zamenjajo zgolj dotrajan del – naj gre za prevleko vzmetnice, zamenjava udobja vzmetnice ali pretapiciranje oblazinjenja.

4. Postiljanje BoxSpring postelje bo za vas »mala malca«

Slovenske BoxSpring postelje imajo še eno prednost, ki je ni zaslediti pri drugih podobnih posteljah – z zadrgo prišit toper, ki vsebuje vrhnji sloj ležišča. Preostali del vzmetnice je oblazinjen v izbran odtenek in material oblazinjene postelje. To omogoča, da toperja ne bo potrebno popravljati in nameščati v prvotno lego, postiljali pa boste le vrhnji sloj ležišča in si s tem prihranili nepotrebne bolečine v hrbtenici in rokah.

5. Pri zakonski postelji bosta lahko oba izbirala svoje osebno udobje

V preteklosti je nakup ležišča bil izbran na podlagi kompromisa. Danes temu ni več tako. Vsaj v Spalnem centru Maremico ne. Ob nakupu BoxSpring postelje, se svetovalka za spanje v njihovem salonu pogovori z vsakim posebej glede potreb in želja o udobju vzmetnice. Če obema ne ustreza enako ležišče, jim to ne predstavlja nobenega problema. Ravno nasprotno. Vsaka zakonska vzmetnica je pri njih izdelana ločeno, a v posteljo vstavljena v skupni prevleki in pralni prevleki, kar naredi vse skupaj kot popolno celoto.

6. Dizajn BoxSpring postelje bo popolnoma vaš unikat

O tem, kakšen bo dizajn vaše nove BoxSpring postelje v popolnosti odločate vi. Na voljo imate več kot 100 barvnih odtenkov v različnih materialih oblazinjenja. Izbirate lahko med različnimi vzglavnimi stranicami v različnih velikostih. Za bolj drzne, obstaja celo možnost, da oblazinjenje posteljnega podstavka in oblazinjenje vzglavne stranice izberete v različnih materialih in barvnih odtenkih.

7. Trendi narekujejo visoke postelje BoxSpring

Ne le zaradi prestižnega izgleda BoxSpring postelje, pač pa tudi zaradi lažjega leganja in vstajanja s postelje. BoxSpring postelje veljajo za visoke postelje z najnižjo višino 56 cm in najvišjo 76 cm.

8. Videz lebdeče postelje zagotovljen

BoxSpring postelje vizualno dajo pridih lebdenja. Še posebej, ko gre za posteljo BoxSpring Air in posteljo BoxSpring Fly. Slednja resnično razvaja z videzom lebdenja, saj so nogice za podporo skrbno umaknjene v notranjost, da ta oblazinjena postelja pričara občutek lebdeče postelje BoxSpring skoraj vsaki spalnici.

9. Na voljo tudi nestandardne dimenzije

Običajno so boxspring postelje, ki jih najdemo na trgu, na voljo v standardnih dimenzijah (160×200, 180×200). V Spalnem centru Maremico pa si lahko po želji naročite dimenzijo postelje, ki ni standardna (dolžine 190 cm, 210 cm ali celo 220 cm).

