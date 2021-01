Karateisti iz Loč trenirajo na nov način

Trenutne razmere so spremenile tudi vsakdan članov Karate društva Loče. Opozarjajo, da epidemija posebej negativno vpliva na mlade neprofesionalne športnike, ki ne morejo uporabljati športnih objektov za treninge in tudi tekmovanj zanje ni. V loškem karate društvu se kljub vsemu ne predajajo in treninge izvajajo na ‘nov način’. Trenerja Andrej Kolar in Andrej Ostrožnik sta našla rešitev, s katero nadomeščata ‘prave’ treninge. “Takoj po zaprtju šol smo začeli s treningi na daljavo preko videokonferenc. Ti treningi ohranjajo člane pri fizični pripravljenosti in ohranjanju karate tehnik, ki so jih spoznali do zdaj,” sta povedala. Večina članov je tovrstne treninge dobro sprejela in se jih redno udeležuje dvakrat do trikrat na teden. S tem pa dokazujejo, da so mladi karateisti KD Loče še vedno pripravljeni na nove športne izzive. (Jure Mernik)

