Karate klub Rogaška: Laura Potisk peta na svetu

Na mladinskem svetovnem prvenstvu v karateju je velik uspeh dosegla članica Karate kluba Rogaška Slatina Laura Potisk, ki v zelo močni konkurenci in po zelo uspešnih nastopih, osvojila peto mesto.

V njeni kategoriji je bilo 55 najboljših karateistk iz celega sveta. Laura je najprej nanizala štiri zaporedne zmage in to s kakšnim rezultatom. V prvem krogu je premagala Kitajko z 1:1, potem Bosanko z 1:0, sledila je zmaga nad predstavnico Nove Zelandije s 3:0 in v četrtem krogu proti Azerbajdžanki z 1:0. Tisti, ki so spremljali dvoboje, kar nismo mogli verjeti, kako se Laura poigrava s svetovnimi šampionkami in so se že spraševali, če so tokrat dovoljene sanje in če pripravijo šampanjec.

V polfinalu je Lauri nasproti stala Srbkinja, v preteklih letih že evropska in svetovna prvakinja. Tudi tukaj Laura ni zatajila in iztržila rezultat 0:0. V takšnih primerih vzamejo usodo v svoje roke sodniki in zmago ter vstop v finale so podelili bolj znani tekmovalki, ki je bila kasneje tudi končna zmagovalka. Laura se je zbrala še za zadnji dvoboj za bronasto medaljo proti Francozinji. Žal je dvoboj izgubila 0:2, a vseeno dosegla odlično 5. mesto na svetu. Ker v borilnih športih ni četrtih mest (podelijo 2 bronasti medalji) je to tki. lesena medalja. Iz Karate kluba Rogaška Slatinaso sporočili, da je medalja zanje in domovino Slovenijo vredna kot zlato in so zelo ponosni na članico Lauro Potisk, ki je tudi vzornica vsem v klubu. Za takšne uspehe je potrebno veliko odrekanja skozi leta in discipline, kar Laura vsekakor ima. (RN)