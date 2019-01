Karate klub Seki Sv. Jernej, ki so ga ustanovili šele aprila 2017, je mlad, a uspešen tako na tekmovalnem, kot organizacijskem področju. Postajajo pomembni promotorji karateja. To so znova dokazali v soboto, ko so uspešno izpeljali ‘2. Konjice Horse Cup 2019’. Člani kluba pa so doma obdržali 5 zlatih, 13 srebrnih in 14 bronastih medalj.

