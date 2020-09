Kar šest zmag za domače tekače na Rogli

Po tridesetih letih so obudili tekme na tekaških rolkah na Rogli. Tekaški smučarski klub (TSK) Rogla je včeraj gostil tekmovanje za slovenski Pokal Alpina. Konkurenca je bila sicer nekoliko okrnjena, saj je bilo na Pokljuki tudi državno prvenstvo v biatlonu, a to ne zmanjšuje uspeha mladih domačih tekačev. Člani TSK Rogla so zabeležili kar šest zmag in skupno trinajst uvrstitev na oder za zmagovalce:

3. Žan Jevšinek (mlajši mladinci)

1. Ana Marija Kričaj, 3. Neža Kejžar (mlajše mladinke)

1. Maj Maligoj Založnik (starejši dečki)

1. Julija Hitrec, 2. Eva Mažič (starejše deklice)

1. Timon Brglez (mlajši dečki)

2. Vita Voh (mlajše deklice)

1. Lovro Hitrec, 2. Virgil Praust, 3. Aleksander Kričaj (cicibani)

1. Iva Voh, 3. Zala Jakob (cicibanke)

