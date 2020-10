Kapetan Mitja Lotrič se iz Celja seli v Nemčijo

Dosedanji kapetan aktualnih slovenskih nogometnih prvakov iz Celja Mitja Lotrič bo kariero nadaljeval v Nemčiji. 26-letni nogometaš se seli k Würzburgu, ki nastopa v drugi nemški ligi. Lotič je z novim klubom podpisal dvoletno pogodbo. Najboljši igralec minule sezone v prvi slovenski ligi se tako v tujino podaja drugič – pred leti je namreč igral tudi že na Cipru.

Nogometaši Celja so sicer danes doma z 2:1 ugnali Sežance. Z drugo zmago v sezoni so se z osmega povzpeli na sedmo mesto. 6. krog 1. slovenske nogometne lige pa je postregel tudi z večnim derbijem med Mariborom in Olimpijo. Sinoči je bilo v Ljudskem vrtu 1:1. Mariborčani in Ljubljančani so z delitvijo točk ostali sosedje na lestvici – z enakim številom točk so na tretjem oz. četrtem mestu.

Foto: Danilo Vezjak, SNportal

