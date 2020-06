Katja Breznik in Andrej Stjepčević sta mlad par, ki se je ideje za zmenke odločil podeliti med ljudi s pomočjo videov na Youtubeu. Njuni videi so še posebej namenjeni parom, ki so se ujeli v rutino vsakdana in na zmenke ne hodijo več. Povprašali smo ju, zakaj se jima zdijo zmenki tako pomembni in kateri so tisti najbolj odbiti zmenki.

Kako mlad par pride na idejo, da bi začel snemati videe za Youtube? Snemanje videov sicer ni bilo načrtovano od samega začetka. Prvotna ideja o zmenkih se je porodila ob ugotovitvi, da si ne vzameva dovolj časa en za drugega. Tako je nastala ideja o zmenkih presenečenja, kjer se vsak vikend izmenično povabiva na zmenek, s tem da drugi ne ve, kje in kako bo ta zmenek potekal. Prvotni cilj ej bil, da si vzameva nekaj časa zase in se skupaj zabavava. Ker pa sva ideje za zmenke želela podeliti še z ostalimi, sva se odločila, da vse skupaj tudi posnameva in naloživa na splet. Tako je nastal najin Youtube kanal Ideje: Kam na zmenek? Hkrati pa s snemanjem zmenkov lepi spomini ostajajo tudi nama.

Kje je najboljši prostor za zmenek v lokalnem okolju? Ker obožujeva naravo, je pri nas ogromno možnosti za tovrstne zmenke. Bistričani imamo v bližini Bistriški vintgar, Stolpnik ali Boč.

Kateri zmenek se vama je zdel najbolj romantičen? Kino pod zvezdami na Ptuju. Res super izkušnja.

Kaj pa najbolj srhljiv? Potapljanje, ker se Andrej boji vode in je bil na tem zmenku vržen iz cone udobja.

Ali so vsi zmenki nujno dragi? Cilj najinih zmenkov ni, da so dragi ali ekskluzivni. Čar najdeva v pričakovanju, ki ga še toliko bolj izkusi tisti, ki je povabljen na zmenek ter ne ve kam se gre in kaj se bo dogajalo.

Več o Katji in Andreju ter njunih idejah v junijski številki Bistriških novic (A. Sobočan).