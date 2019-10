Kam na Štajerskem za noč čarovnic?

Noč čarovnic praznujejo zlasti v ZDA in angleško govorečem svetu, vedno bolj pa se t.i. Halloween širi tudi k nam. Danes tudi na Štajerskem pripravljajo številne dogodke, povezane z nočjo čarovnic.

Četudi je danes v Sloveniji državni praznik dan reformacije in bi bilo nemara bolje, da bi množično praznovali dosežke, povezane s Trubarjem in reformacijo, kot je rojstvo slovenskega knjižnega jezika, pa bo tudi na Štajerskem dan bolj v znamenju t.i. noči čarovnic in ‘Halloween’ zabav.

Zakaj noč čarovnic?

Noč čarovnic ali angleško Halloween predstavlja okrajšavo za »All Hallow’s Eve« oziroma »Hallow Eve« (večer pred vsemi svetimi). Etnolog dr. Janez Bogataj je pred časom za RTV Slovenija razložil, od kod izvira noč čarovnic, kakšen je njegov izviren pomen.

Prvotno gre za keltski praznik, ki se je z angleškimi priseljenci prenesel v Združene države Amerike. V osnovi predstavlja praznovanje prednikov, duhov prednikov, duhov umrlih. Kelti so duhove umrlih pogosto častili z maskami na glavah. V angloameriškem prazniku so ikonografijo tega praznika na svoj način vizualizirali in mu dali podobo čarovnic, je še povedal Bogataj za portal MMC RTV Slovenija.

Wikipedija pa navaja, da so Kelti v času okoli 1. novembra slavili začetek novega leta in prehod iz sončne in toplejše polovice leta v temačno in hladnejšo. Verjeli so, da v tem času ob polni luni mrtvi vstajajo iz svojih grobov in ponovno obiščejo svoje domove.

Konjiško

Ob noči čarovnic tradicionalno zabavo pripravljajo popoldne v konjiškem Mini zoo landu. Zvečer bo čarovniški dogodek z naslovom ‘Izgubila se je duhica Ana’ v Domu kulture Žiče, v konjiškem Patriotu pa bo zvečer zabava, ki so jo naslovili SIEGMUND FREUND HALLOWEEN.

Bistriško

V parku pred dvorcem na Zg. Polskavi bo popoldne tradicionalna prireditev Noč čarovnic – izrezovali bodo buče, preganjali čarovnice, pripravljali čarobni napitek in še se bo dogajalo.

Celje in okolica

Halloween zabave pripravljajo tudi v Celju – otroški zabavi bosta dopoldne v MCC-ju in popoldne na Pušn šanku, kjer bo zvečer odrasle zabaval še Simple band, v pivnici ‘To še spijemo’ pa Top Band.

Popoldne v Štorah pripravljajo čarovniško otroško zabavo, zato čarovnice in čarovniki, nabrusite metle in priletite.

Obsotelje in Kozjansko

Številne prireditve ob noči čarovnic pripravljajo danes tudi v Obsotelju in na Kozjanskem. Tradicionalni Kongres čarovnic pod Olimsko goro bo v Olimju. Poskrbljeno bo za otroške delavnice, čarovniško tržnico, iskanje izgubljenega zaklada in druga doživetja.

V Podčetrtku bo čarovniška zabava v Termah Olimia, nastopile bodo tudi čarovnice iz Rogatca.

Tudi v Rogatcu na tržnici bodo praznovali noč čarovnic.

(Pripravila: Nina Krobat)