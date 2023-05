Kalanhoja zacveti pozno spomladi.

Kalanhoja je idealna sobna rastlina za centralno ogrevane prostore in je znana kot vedno cvetoča lepotica. Izvira iz Madagaskarja. Pred 30 leti smo kalanhojo poznali zgolj v dveh barvah. Najbolj pogosta je bila oranžno cvetna. Znana pa je bila še rumena. Danes jih lahko kupimo v cvetličarnah vse leto. Vrtnarji jih pripravijo do cvetenja tako, da jih zatemnjujejo. Saj po naravni poti cvetijo ko je dan kratek, noč pa dolga.

Preden kupimo moramo pazljivo pregledati cvetove. Samo polovica jih je lahko v polnem razcvetu. Če je nekaj cvetov ovenelih, je že minil čas najbujnejšega cvetenja. Ogledati si moramo tudi liste, ki morajo biti čisti in brez sledov plesni, ki so prvo znamenje gnilobe. Kalanhoje slabo prenašajo mraz. Zato jih postavimo na svetlo in toplo mesto. Ker jim suh zrak ne škoduje, je to idealna rastlina za centralno ogrevane prostore. Zalivamo jo z mehko vodo, ki naj bo ogreta na sobno temperaturo. Pri zalivanju pazimo, da jo čim manj močimo po listih. Dognojujemo jo v času rasti z tekočim gnojilom za kaktuse. Tako bo rastlina imela vse kar za svojo rast in bogato cvetenje potrebuje. Po končanem cvetenju rastlina požene izza listov nove poganjke. Te običajno uporabimo za potaknjence, da si vzgojimo nove mlade rastline. Mlade rastline so nižje rasti in zato lepše. Zacvetele pa nam bodo te rastline zgodaj spomladi.

